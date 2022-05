Overvallers binden vrouw (66) vast tijdens home-invasion: 48 maanden geëist

De zaak werd voor de correctionele rechtbank in Tongeren behandeld nadat het dossier vanuit de rechtbank in Luik werd doorverwezen naar de dichtstbijzijnde Nederlandstalige rechtbank. De vier mannen, waaronder een Nederlander, moesten zich maandag uiteindelijk verantwoorden voor de feiten die plaatsvonden in de avond van 27 april 2017.

De Nederlandse overvaller tipte zijn kompanen over de 66-jarige dame uit Stavelot. Zijn ouders zouden goed bevriend zijn met de vrouw waardoor hij wist dat ze er financieel niet slecht voorstond. Hij stelde de gps is en reed samen met zijn vrienden de Waalse grens over om hun slag te slaan. “Een van hen had gezegd dat hij financiële problemen had”, zo sprak de Tongerse procureur. Het motief was dus duidelijk: geld.

Colsonbandjes

Toegekomen bij de woning van de vrouw, vielen de mannen het huis via de garage binnen terwijl het slachtoffer in haar zetel in de living zat. “Een van hen liep op haar af en bond haar vast met colsonbandjes. Een andere dader heeft haar vervolgens met haar haren over de grond gesleurd. Ze werd ook met een ijzeren voorwerp op haar hoofd geslagen. Ze eisten geld, maar mevrouw had geen geld in huis, zei ze”, aldus de aanklager.

De vrouw kon zich uit de vreselijke situatie redden door haar veiligheidsarmband, die ze gezien haar slechte gezondheid altijd droeg, te activeren. “De hulpverlener aan de andere kant van de lijn hoorde hoe de daders elkaar in het Arabisch alarmeerden.” De mannen sloegen op de vlucht met een juwelendoos en enkele sieraden ter waarde van 6.130 euro.

Doodsangsten

Uit het buurtonderzoek bleek dat de mannen eerder al opmerkelijk traag met hun Volkswagen door de straat waren gereden. Via de nummerplaat kon een van de daders aan de feiten gelinkt worden. Na uitlezing van zijn gsm-toestel werden via chatberichten, mastgegevens en zijn latere verklaringen ook de andere mannen aan de feiten gelinkt.

Het slachtoffer stelde zich via haar advocaat burgerlijke partij. De materiële waarde van de juwelen werd reeds vergoed door de verzekering. “Maar de grote sentimentele waarde ervan telt ook mee. Bovendien heeft mevrouw doodsangsten uitgestaan. Gewelddadiger als hoe die mannen tewerk zijn gegaan, kan bijna niet.” Voor de morele schade vraagt zij een bedrag van 8.000 euro.

De procureur eist voor elke betrokkenen een celstraf van 48 maanden. De raadslieden van drie overvallers vragen een celstraf met uitstel. De vierde ontkent met klem dat hij bij de feiten betrokken is. “Ik heb er niets mee te maken”, zo hield hij vol.

Vonnis volgt op 30 mei.