Politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken beboet 863 snelheidsovertreders

Acht overtreders moesten hun rijbewijs inleveren. Een van hen had ook nog te veel alcohol gedronken en twee andere hardrijders gebruikten drugs.

In de Herestraat in Sint-Truiden werden 19 bestuurders geflitst. Dit was een gecontroleerde op vijf. Op de N3 was 41 procent in overtreding: 217 boetes werden opgestuurd. Op de Luikersteenweg reed 16 procent te snel en op de N80 was dit 8 procent in de zone waar 120 km/u was toegestaan. Het overtredingspercentage was 28 procent op de N80 in de zone 70. Bij controles op de Landenstraat in Gingelom zijn 31 van de 297 gecontroleerden beboet. In Nieuwerkerken op de Diestersteenweg reden 38 van de 236 gecontroleerden te snel.

De politiemensen stelden nog overtredingen vast voor gsm-gebruik aan het stuur en rijden zonder keuring.

maw