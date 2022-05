Je favoriete kraam op de Hasseltse markt krijgt een nieuw plekje: “Efficiëntere indeling”

Hasselt

Wie dinsdag even het vertrouwde fruit- of kippenkraam zoekt op de Hasseltse markt moet niet meteen in paniek schieten. Dan treedt een nieuw marktplan in werking. “Een breder pad en betere circulatie zorgen voor een gezelliger en voller marktplein”, belooft schepen Rik Dehollogne (N-VA).