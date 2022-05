“202 seconden om het Verenigd Koninkrijk weg te vegen”: zo snel zijn de nucleaire raketten van de Russen

Op de Russische staatzender was Aleksej Zjoeravliov, parlementslid en voorzitter van de Poetin erg gunstig gezinde partij Rodina, te gast in het populaire programma 60 minutes. Samen met presentatoren Olga Skabejeva en Evgeni Popov - man en vrouw - had hij het over de nucleaire wapens van Rusland. Zjoeravliov toonde zich erg enthousiast over de Sarmat-raketten. “Een van die raketten en het Verenigd Koninkrijk is weggeveegd”, zei het parlementslid er onder meer.

Tijdens het gesprek werd gesimuleerd hoe lang het zou duren voor die raketten vanuit Kaliningrad, een Russische enclave tussen Polen, Litouwen en de Baltische zee, drie Europese hoofdsteden zouden bereiken. Het antwoord? Berlijn wordt bereikt in 106 seconden, Parijs in 200 seconden en Londen in 202 seconden. Razendsnel dus. Tot tevredenheid van het parlementslid. “Kijk naar dit beeld… En hallo, de raket is er al”, zegt hij opgewonden.

Het scenario van een nucleaire oorlog is waar de hele wereld voor vreest. Experts noemen het heel onwaarschijnlijk dat het zover komt, omdat dat mogelijk zou leiden tot complete vernieling.