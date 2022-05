Veel pijnlijker wordt het niet: olympische legende Mo Farah verliest bij terugkeer zowaar van een amateur

Geen overwinning in de Vitality London 10,000 voor Mo Farah. De viervoudige olympische kampioen verloor zowaar van een amateur.

De intussen 39-jarige Farah liep zijn eerste competitieve wedstrijd sinds hij zich niet kon plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. Maar niemand die had verwacht dat het atletiekicoon, tweevoudig olympisch kampioen op de 5km én 10km, niet als eerste over de streep zou komen in de Britse hoofdstad.

Farah moest het over tien kilometer echter afleggen tegen Ellis Cross, een amateur die twee seconden sneller liep dan zijn idool.

“Een bittere pil om te slikken”, aldus Farah na afloop bij de BBC. “Je lichaam moet klaar zijn om te wedijveren met dit soort gasten. Ik had een moeilijke dag en Ellis deed er alles aan om mij te verslaan. Je moet altijd kijken waar je staat, wel dit is mijn niveau nu. Ik bekijk het race per race, maar ik ben niet meer de jongste natuurlijk.”

Farah heeft altijd gezegd dat hij nog één keer zijn land wil vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Dat zal dan in 2024 moeten gebeuren in Parijs, op 41-jarige leeftijd.