Pater Jozef viert diamanten jubileum: “Op mijn 12de wist ik mijn roeping al”

Dilsen-Stokkem/Tongeren

Pater Jozef Valkeners (86) viert deze week in Huize Lieve Moenssens in Dilsen-Stokkem zijn 60-jarig jubileum.

“Ze kennen me in Huize Lieve Moenssens als pater Jozef,” zegt hij fier. “Ik ben in Blaar (Tongeren) geboren uit een gezin van acht kinderen. Toen ik 5 jaar was, wilde ik al met mijn heeroom naar een klooster. Op mijn 12de wist ik mijn roeping al. In 1962 ben ik gewijd in Gent. Van 1964 tot 2021 was ik actief in het Drievuldigheidscollege op de Oude Markt in Leuven. Ik heb er de lessen Geschiedenis, Aardrijkskunde en Nederlands gegeven aan Latijnse klassen. Later was ik onderpastoor in Kessel-Lo. Ik heb nog twee zussen en één broer die ik op 1 mei verwelkomde in het woonzorgcentrum, samen met de medebewoners van Huize Lieve Moenssens.” (mmd)