Rafael Nadal krijgt kritiek na uitspraak over Wimbledon-ban Russische tennissers: “Hoe is het eerlijk dat Oekraïeners sterven?”

Voormalig Oekraïens proftennisser Sergiy Stakhovsky heeft via Twitter zijn ongenoegen geuit over een uitspraak van Rafael Nadal. De Spaanse nummer 4 van de wereld had de beslissing om Russische en Wit-Russische spelers van Wimbledon te weren “heel oneerlijk” genoemd, wat niet in goede aarde viel bij Stakhovsky.

Nadal gaf zondag op een persconferentie in aanloop naar het ATP-toernooi in Madrid te kennen dat de beslissing van de organisatoren “heel oneerlijk” is. “Wat kunnen deze arme mensen daar nu aan doen? Zij treffen geen schuld.”

De beslissing kwam er door de Russische inval in Oekraïne, met de steun van Wit-Rusland. De Britse regering zou de organisatie vrijwel geen andere keuze gelaten hebben.

“Nadal, zeg me alsjeblieft hoe het eerlijk is dat Oekraïense spelers niet naar huis kunnen gaan? Hoe is het eerlijk dat Oekraïense kinderen geen tennis meer kunnen spelen? Hoe is het eerlijk dat Oekraïeners sterven?”, klonk het op het Twitter-account van de Oekraïense ex-prof.

Nadal is niet de eerste tennisser die zich negatief heeft uitgelaten over de uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers op Wimbledon, waardoor onder meer de nummer twee bij de mannen, Daniil Medvedev, en tweevoudig Australian Open-kampioene Victoria Azarenka uit Wit-Rusland niet zullen kunnen aantreden op het heilige gras. Ook Alexander Zverev (ATP 3), Novak Djokovic (ATP 1) en Andy Murray (ATP 78) bekritiseerden eerder de maatregel.

Sergiy Stakhovsky. — © AP

Sergiy Stakhovsky was achttien jaar lang actief als professioneel tennisser. Zijn grootste triom behaalde hij in 2013 op Wimbledon: een zege in ronde twee tegen Roger Federer. ATP-ranking 31 was zijn hoogste. In januari stopte hij met tennissen en ruilde hij zijn raket in voor een soldatenuniform. Stakhovksy vervoegde het Oekraïense leger om zijn vaderland te verdedigen in de oorlog tegen Rusland.