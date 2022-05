GEMEENTERAAD. Heers doet extra inspanningen voor kinderen met beperking

Heers

Landschapspark: De raad gaf groen licht aan de conceptnota voor het landschapspark ‘Hart van Haspengouw’. “Het Regionaal landschap Haspengouw en Voeren krijgt nu het mandaat om het traject verder uit te werken om het label van landschapspark te behalen”, vertelt bevoegd schepen Dieter Janssen (VLDumont). “De gemeente vaardigt een schepen af voor de stuurgroep en ook een ambtenaar voor de werkgroep rond de uitwerking van een masterplan. Als Haspengouw het label van landschapspark krijgt, zal dit een belangrijke ondersteuning met zich meebrengen en een hefboom betekenen voor onze regio.”

Inclusie: Oppositiepartij Hecht vroeg in een extra punt aan het bestuur om rekening te houden met inclusie in haar jeugdactiviteiten. “Kinderen met én zonder beperking samen laten spelen, dat is het opzet. We denken dat de gemeente een voortrekkersrol kan spelen en haar vrijetijdsaanbod toegankelijk moet maken voor iedereen”, aldus Evi Lennertz en Erika Princen. Schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Heidi Pirlotte (VLDumont) benadrukte dat de jeugddienst en sociale dienst alle kinderen zo veel mogelijk willen betrekken. “Ons doel is om alle kinderen te leren kennen en dat kan alleen als er echt interesse is voor het kind en zijn netwerk. We doen al heel wat, maar zullen in de toekomst nog meer inspanningen doen om ouders te overtuigen dat hun kind ook welkom is op onze activiteiten.”

Zwerfvuil: De CD&V-fractie stelde zich vragen bij het zwerfvuilprobleem in de gemeente en wou weten welke gevolgen het plaatsen van mobiele en wildcamera’s tot nog toe heeft gehad. “We stellen ook voor om aan alle gezinnen in Heers een gratis rol PMD-zakken te bezorgen en meer ‘blikvangers’ langs onze wegen te plaatsen”, aldus raadslid Gerald Kindermans. Burgemeester Pirard (VLDumont) liet weten dat de mobiele camera’s al vrij succesvol zijn geweest en dat er op drie plaatsen zelfs vaste camera’s hangen om onder meer sluikstorten tegen te gaan. “We wilden ook PMD-zakken toevoegen aan het quotum huisvuilzakken, maar mogen dit niet van OVAM. We blijven ijveren voor statiegeld.”