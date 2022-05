Vanavond is het weer tijd voor het prestigieuze Met Gala: dit moet je weten over hét mode-evenement van het jaar

Na twee jaar afwezigheid door de coronacrisis en een uitzonderlijke comebackeditie in september 2021, gaat het prestigieuze Met Gala weer door zoals vanouds: op de eerste maandag van mei. Place to be: nog altijd het Metropolitan Museum of Art, aan de rand van Central Park. In aanloop naar hét fashion evenement van de supersterren, zetten we graag enkele weetjes over de zogenoemde ‘Oscars van de mode’ op een rij. Zo ben je weer helemaal mee.