Yoni Buyens speelt laatste wedstrijd voor Zepperen-Brustem en stopt met voetballen

Buyens, die momenteel in Bolderberg woont, debuteerde op zijn achttiende in het eerste elftal van Lierse, onder leiding van Kjetil Rekdal. In 2009 volgde een ophefmakende overgang naar rivaal KV Mechelen. Nadien trok hij naar Standard, Charlton, KRC Genk en Westerlo, alvorens hij in 2017 terugkeerde naar Lierse. Een jaar later volgde het faillissement op het Lisp en stapte Buyens mee in het verhaal van Lierse Kempenzonen. Hij speelde bijna 250 wedstrijden in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.

De ex-Genkie nam twee jaar geleden afscheid van het profvoetbal, toen hij Lierse-Kempenzonen verliet voor eersteprovincialer Zepperen-Brustem. Na twee jaar provinciaal voetbal stopt Buyens dus definitief. De middenvelder hoopt wel in het wereldje actief te blijven als coach bij de beloften of linietrainer.