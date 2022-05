Nieuwe omikronvarianten kunnen antilichamen van een eerdere infectie of vaccinatie ontwijken, dat blijkt uit een studie in Zuid-Afrika. Daar zorgen de nieuwe varianten BA.4 en BA.5 opnieuw voor een golf van infecties. “Nieuwe golven en varianten, dat is bij ons ook een zekerheid”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).