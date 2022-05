Wandelaars redden lammetje dat tussen rotsen vastzit en herenigen het met zijn moeder

Een groep wandelaars genoot van een tochtje door het bergachtige gebied van een nationaal park in Wales toen ze plots een gejammer van een lammetje in nood hoorden. Het jonge dier was tijdens het grazen in een spleet tussen rotsen gesukkeld en kon geen kant meer op. De wandelaars schoten meteen te hulp en konden het dier snel uit de penarie helpen. Het lam huppelde snel weer naar zijn moeder, broertjes en zusjes. “Het was erg rustig die dag”, aldus de redders. “Mochten we niet gepasseerd zijn, zou het zeker een trage, pijnlijke dood gestorven zijn. Blij dat we konden helpen!”