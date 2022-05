De indrukwekkende reeks van Philippe Clement bij Monaco: slechts vijf Europese topclubs doen beter

In maart leek Philippe Clement op een exit af te stevenen als trainer van AS Monaco, maar het kan duidelijk verkeren. Gisteren pakte Clement opnieuw de volle buit tegen Angers. Met 21 op 21 kan hij straffe cijfers voorleggen. Sterker nog: slechts vijf clubs in Europese topcompetities deden het afgelopen seizoen al beter dan het Monaco van Clement.

Na een twijfelachtige start van zijn avontuur bij AS Monaco lijkt Philippe Clement zijn draai gevonden te hebben aan de Côte d’Azur. Gisteren kwam Angers op bezoek in het Stade Louis-II. Monaco overtuigde met een vlotte 2-0 én greep zo een zevende opeenvolgende zege in de Ligue 1. Sinds de klinkende zege tegen PSG op 20 maart waren de Monegasken telkens aan het feest in de Franse competitie. Monaco is intussen van de achtste naar een gedeelde derde plaats opgerukt.

De derde plaats in Frankrijk geeft recht op een ticket naar de laatste voorronde van de Champions League. Clement moet in dat geval wel nog afrekenen met Rennes, dat net zoals Monaco voorlopig 62 punten heeft. Monaco komt nog in actie tegen Lille, Brest en Lens. Rennes neemt het op tegen Nantes, Marseille en Lille.

Vooral het duel tegen Marseille kan belangrijk zijn voor de strijd om een mogelijk ticket richting Champions League. Marseille staat voorlopig tweede in de Ligue 1 met drie punten meer dan Rennes en Monaco. Nice kampeert op de vijfde plaats op twee punten van de nummers drie en vier. Al kan die club wel een ticket naar de Europa League boeken als het zaterdag de Coupe de France wint tegen Nantes. In dat geval heeft de nummers zes in de competitie recht op de een plaatsje in de voorrondes van de Conference League. Bij een gelijke stand geef het doelsaldo de doorslag in de Franse competitie.

Stand in Ligue 1

1. PSG 79 (Champions League) 2. Marseille 65 (Champions League) 3. Rennes 62 (Voorronde Champions League) 4. Monaco 62 (Play-offs Europa League)5. Nice 60 (Voorronde Conference League, tenzij het zaterdag de Beker wint)6. Strasbourg 57

Streak van Club Brugge in zicht

Maar voorlopig is er dus die mooie reeks voor de club met Clement aan het roer, zeker als je een blik werpt op de statistieken in de Europese topcompetities. Clement schaart zich met Monaco namelijk bij een mooi lijstje. Amper vijf clubs kunnen een sterkere reeks voorleggen in het huidige seizoen. Inter, Napoli en PSG wisten dit seizoen al negen keer op rij te winnen. Liverpool slaagde er zelfs in om tien opeenvolgende zeges te boeken. Manchester City spant in de grote vijf competities de kroon met een dozijn overwinningen op rij. Op dit moment is geen enkele club in een topcompetitie aan een sterkere reeks bezig dan Monaco.

Wint Clement vrijdag op het veld van Lille, dan evenaart hij de streak van ex-werkgever Club Brugge in het huidige seizoen. Los van de grote vijf Europese competities pakt Porto dit seizoen uit met de strafste zegereeks. De Portugese club, die vanavond kampioen kan worden, was goed voor maar liefst zestien opeenvolgende overwinningen.