Om Rusland nog harder te straffen voor de oorlog in Oekraïne, denkt de Europese Commissie aan een zesde sanctiepakket. Aan het officiële voorstel wordt nog gewerkt, maar een ban op de invoer van Russische olie ligt nadrukkelijk op tafel. Maar kunnen we in Europa wel zonder? En wat zal zo’n boycot doen met de prijzen?