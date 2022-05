Scheidsrechtersbaas blaast warm noch koud over penaltyfase: “Duidelijke fout op De Ketelaere”, maar “VAR was correct”

Verdiende Club Brugge een penalty na vier minuten in de clash met Anderlecht? Dat was dé vraag van de dag na de 0-0 in Brussel. Bertrand Layec, technisch directeur van het Referee Department, vond dat de VAR correct gehandeld heeft door er geen te geven. Al vond hij ook dat het een duidelijke fout was.

“Ik begrijp niet dat dit geen penalty is, dat moeten ze mij toch eens uitleggen. Ik vind dat dit niet kan, het is heel slecht. Je hebt een VAR en iedereen ziet dat Charles De Ketelaere geduwd wordt bij de voorzet, waardoor hij hem niet goed raakt.”

Dat zei Club Brugge-trainer Alfred Schreuder na de match over de bewuste penaltyfase. Ook Hans Vanaken was niet te spreken over de beslissing van de VAR om niet in te grijpen. Bertrand Layec kon de blauw-zwarte woede begrijpen, maar vond dat VAR-ref Bram Van Driessche juist handelde tijdens de wedstrijd.

“De vraag die de VAR zich hier moet stellen, is of dit een ‘clear error’ van de scheidsrechter (Nathan Verboomen, red.)”, aldus Layec bij Eleven. “In de herhaling is te zien dat het contact duidelijk is en dat de handen van de Anderlecht-verdediger (Lisandro Magallán, red.) in de rug van de aanvaller van Club Brugge duwen. De penalty had dus gefloten kunnen worden, maar was het een ‘clear error’? De VAR vond van niet en ik kan hem daarin volgen. Waarom? Er is een contact, maar zo’n fases komen vaak voor in de zestien en we focussen wel eens te hard op zo’n zaken. Het klopt dat er een duw is, zonder enige twijfel. Dus penalty had gefloten kunnen worden.”