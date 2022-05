Biker met eigen kerk krijgt ook in beroep vier jaar cel voor verkrachting

De nu 38-jarige Michel A. kwam al meermaals in de media om zijn woord van God te verkondigen. Dat deed hij ook vanop de motorfiets als ‘world captain’ van de christelijke motorclub ’Property of Jesus’. In Reizen Waes kwam de club nog voorbij gesnord. Door met veel overtuiging te spreken, hingen zijn diepgelovige volgelingen van de ‘Worship & Grace Church’ aan zijn lippen in een zaaltje van het voormalige vredegerecht in Houthalen. Tussen 2007 en 2016 wist Michel A. twee gelovige vrouwen in zijn bed te praten, onder wie een meisje van 16 jaar. De minderjarige leerde hij kennen op een evangelisch kamp waar de dader in stond voor de beveiliging. Michel A. drong zich aan haar op, vertelde haar dat zij het ook wilde waarna de twee in bed belandden.

Fouten

Een tweede slachtoffer maakte de man in 2016. Het begon met het betasten van de vrouw die verantwoordelijk was voor het zondagsklasje van zijn kerk. Vervolgens vergreep hij zich nog twee keer aan haar, waarvan een keer in het clublokaal. Ook hier weer drong hij zich op en legde een deel van de verantwoordelijkheid voor deze ‘onzedelijkheden’ bij het slachtoffer. Daarnaast wees de biker de vrouwen op de verplichting tot vergeving binnen de geloofsgemeenschap. Via dezelfde modus operandi probeerde hij nog andere vrouwen te overhalen, maar zover kwam het niet. Voor het Antwerpse hof van beroep bleef Michel A. alle feiten ontkennen. Het hof achtte dit als ongeloofwaardig. Onder meer de medische stukken, e-mails en chatberichten spraken de versie van de Houthalenaar tegen. “Dit was echte liefde maar dat kent gij niet. Ik weet dat het fout was en ieder mens maakt fouten en voor zoiets moet je ook met twee zijn hé.” Zijn bewering dat er sprake zou zijn van opstokerij binnen de kerkgemeenschap hield volgens het hof geen steek.

Nog steeds pastor

De rechter bestempelde de feiten als te ernstig om een deel van de straf met uitstel op te leggen. Resultaat: 4 jaar cel effectief en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar. Ook mag Michel A. gedurende tien jaar niet deelnemen aan activiteiten waar minderjarigen bij betrokken zijn. Tot slot volgt de strafuitvoeringsrechtbank hem na zijn vrijlating gedurende vijf jaar nog van heel nabij op. Opmerkelijk is dat Michel A. volgens de website nog altijd pastor is bij Worship & Grace. Tegen zijn volgelingen zou hij de feiten afdoen als grote leugens, ook al moet de man voortaan prediken vanachter de tralies.