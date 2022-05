Ook Andy Murray geen voorstander van uitsluiting spelers op Wimbledon, maar: “Een pasklare oplossing is er niet”

Ook Andy Murray is geen voorstander van de uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen dat eind juni in Londen van start gaat, zo bekende de voormalige nummer een van de wereld.

De Britse Tennisfederatie LTA nam enkele weken geleden de beslissing Russische en Wit-Russische spelers te weren van de All England Club, vanwege de Russische inval in buurland Oekraïne. Volgens de organisatoren was er echter geen alternatief mogelijk, na richtlijnen vanuit de Britse overheid.

Onder meer de nummer twee bij de mannen, de Rus Daniil Medvedev, en tweevoudig Australian Open-kampioene Victoria Azarenka uit Wit-Rusland zullen daardoor niet kunnen aantreden op het heilige gras. Hetzelfde geldt voor Medvedevs landgenoot Andrey Rublev en de Wit-Russin Aryna Sabalenka, vorig jaar halvefinaliste op Wimbledon.

© EPA-EFE

“Ik ben geen voorstander van de uitsluiting van spelers”, vertelde Murray in de marge van het ATP Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid. “Ik had nochtans begrepen dat spelers uit beide landen wel zouden kunnen aantreden, als ze een verklaring zouden ondertekenen dat ze tegen de oorlog en het Russische regime zijn. Maar we mogen de spelers ook niet gevaar brengen. Stel je voor dat er met hen of hun familie iets zou gebeuren. Een pasklare oplossing is er niet”, aldus Murray, die al zijn prijzengeld dit seizoen schenkt aan humanitaire organisaties in Oekraïne.

“Ik heb met de Oekraïense en Russische spelers gesproken. Ik voel mee met de spelers die uitgesloten werden en snap dat zij dat oneerlijk vinden. Maar ik ken ook heel wat Wimbledon-medewerkers en weet dat zij in een moeilijke positie zitten.”

De tennisbonden WTA en ATP bekritiseerden eerder al de maatregel, net als tennistoppers zoals Novak Djokovic, Alexander Zverev en Rafael Nadal.