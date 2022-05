Leerlingen basisschool De Uitvlinder testen speurtocht ‘De crash van kolonel Knots’.

Peer

In de bossen van Grote-Brogel kan men vanaf nu op speurtocht naar Kolonel Knots. Het verhaal gaat als volgt: Soldaat Saar en speurhond Nytro van de vliegbasis vinden tijdens hun dagelijkse patrouille een gescheurde rugzak in het bos. Soldaat Saar ontdekt een filmpje. Het wordt meteen duidelijk dat de piloot met zijn straaljager in het bos gecrasht is. De leerlingen van het 5de leerjaar van basisschool De Uitvlinder in Peer mochten deze speurtocht als eerste uittesten. “De opdrachten zijn leuk, allemaal leger gerelateerd”, vertelt meester Kevin. De crash van Kolonel Knots is een samenwerking tussen Vliegbasis Kleine-Brogel en Stad Peer. Men kan kiezen tussen een tocht van 2,3 km of 7,2 km. Ook liefhebbers van geocachen komen aan hun trekken. peB