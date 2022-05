Broekstraat wordt veiliger voor fietsers: er komt een karrenspoor

De Broekstraat in Peer heeft niet alleen een belangrijke functie als landbouwweg maar maakt ook onderdeel uit van het fietsroutenetwerk. “Op dit moment is de Broekstraat, op het gedeelte ter hoogte van de Steenweg Linde, niet ingericht voor de fietser”, duidt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “ Er zijn geen uitwijkzones voor fietsers bij het kruisen van tractoren, en de kasseien zijn niet aangenaam. Voor de herinrichting voorzien we een karrenspoor met twee betonstroken voor het rijgedeelte en een strook kasseien in het midden. Dit zal het fietscomfort zeker verhogen.”

De werken gaan hun eerste week in en zullen vier maanden in beslag nemen. De werkzone wordt hierbij afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is geen omleiding voorzien. “De Broekstraat blijft via de Kruisstraat of het Kloosterveld bereikbaar. Voor de fietsers die gebruik maken van het fietsroutenetwerk is er een omleiding voorzien”, stelt de stad. De stad Peer is projectbeheerder. De werken worden gerealiseerd met steun van de Provincie Limburg. Aannemer Jacky Knoops uit Oudsbergen voert de werken uit.

(gvb)