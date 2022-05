Chelsea-coach Thomas Tuchel legt uit waarom hij Romelu Lukaku 90 minuten lang op de bank liet tegen Everton

Chelsea ging op de 35e speeldag in de Premier League pijnlijk onderuit tegen Everton. En dat zonder Romelu Lukaku.

Het in degradatienood verkerende Everton greep aan een strohalm tegen de Blues. Richarlison tekende voor de enige treffer van de partij namens het team van Chelsea-legende Frank Lampard. Romelu Lukaku bleef echter aan de bank gekluisterd bij Chelsea, dat derde blijft met 66 punten.

Hoewel trainer Thomas Tuchel een doelpunt (of doelpunten) nodig had, koos hij ervoor om Christian Pulisic en Hakim Ziyech in te brengen. Lukaku bleef verweesd achter op de bank.

“Ik heb Lukaku niet ingebracht omdat we Jorginho vroegtijdig naar de kant moesten halen”, aldus de Duitser op de persconferentie. “En we hadden slechts drie wissels voor deze wedstrijd.”

Lukaku werd de voorbije weken gelinkt aan verschillende topclubs. Inter zou hem wel terugwillen, maar ook Milan, PSG en FC Barcelona werden al genoemd voor een zomertransfer. Chelsea betaalde in 2021 echter 113 miljoen euro voor de Rode Duivel, die dit seizoen 12 keer scoorde in 40 optredens voor de Blues.