Riemst

Roel Gielen (29) uit Vlijtingen, marketing coördinator bij Cyclis Hasselt

Elke Castro (27) uit Vlijtingen, grafisch ontwerper bij Hands Hasselt

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Elke en Roel kennen elkaar al heel lang als lid van de KLJ. Na een bieravond in 2013 sloeg de vlam over. In december 2021 besloten ze te trouwen. (eva)

