Oude legervoertuigen brengen bevrijdingstaferelen terug naar ’t Kamp

Leopoldsburg

Na de succesvolle opvang in 2019 van een 200-tal voertuigen voor de herdenking van Operation Market Garden zag de vzw YAP hierin een mooie opportuniteit om met een eigen evenement naar buiten te komen. Het project Splendid 44 werd door de gekende reden twee jaar uitgesteld maar vorig weekend stroomde het voormalige legerterrein rondom de YAP dan toch vol met een 100-tal legervoertuigen in alle maten en gewichten. De benaming verwijst naar de vroegere cinema Splendid tegenover het stationsgebouw. Het is op deze plek dat de officieren de bevrijdingsplannen Market Garden uitrolden. Een belangrijk historisch gegeven dat onder meer in de film ‘A bridge too far’ in beeld werd gebracht. sb