Bilzen

Dieter Mangelschots (32) uit Lummen, hoofdinspecteur bij de Federale politie in Brussel

Sara Verjans (33) uit Tongeren, Lead Buyer bij Datwyler Pharma packaging in Alken

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “De vonk sloeg over op Pukkelpop 2018 in de Boiler Room, where the magic happens”, lacht het pasgetrouwd koppel. (joge)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken