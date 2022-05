Borgloon

Wouter Terryn (29), uit Heusden-Zolder, werfleider Cordeel Hoeselt

Laura Weerelds (28) uit Tongeren, verpleegkundige WZC Hoge Vijf Hasselt

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? In café Hemelrijk in Hasselt. “De vonk sloeg meteen over”, klinkt het. “Sindsdien zijn we al vier jaar onafscheidelijk.”(rapo)

