“Natuur en Bos moet strikter omgaan met ontbossingen”

"De Vlaamse overheid doet veel inspanningen om te bebossen, maar tegelijkertijd blijven we bos kappen. We zouden ons beter wat meer concentreren op bosbehoud." Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) vindt dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) veel strikter moet omgaan met de adviezen die het levert bij aanvragen voor ontbossing.

In de periode 2000-2021 werd een oppervlakte van 5.026,8 hectare gekapt met een vergunning, leren cijfers die Schauvliege en Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) verzamelden. In 92 procent van de gevallen gaf het Agentschap voor Natuur en Bos een positief advies. Zelfs bij een negatief advies kreeg ongeveer de helft van de ontbossers toch een vergunning.

"Natuur en Bos adviseert veel te laks", vindt Schauvliege. "Het agentschap zou veel strikter moeten omspringen met de adviesverlening en de kwaliteit van het bos in rekening brengen. Vandaag wordt er alleen gekeken of een ontbossing wettelijk in orde is. En dat gebeurt van achter een bureau. Er komt zelfs geen terreinbezoek aan te pas."

Uitzondering

Het agentschap wijst er zelf op dat er voor gronden in woon- of industriegebied een "generieke ontheffing" bestaat, een uitzondering op het verbod op ontbossen. In dat geval neemt de gemeente, de provincie of het Vlaams Gewest de beslissing. Het ANB kijkt er alleen op toe dat de boscompensatie, waardoor elke vierkante meter bos die verdwijnt elders wordt gecompenseerd, ook correct wordt toegepast. Bij de andere dossiers is het agentschap veel strenger.

"Bovendien is er – voor iemand een aanvraag indient – vaak al overleg met het ANB, waarbij bepaalde projecten meteen van tafel worden geveegd of worden herwerkt tot een aanvaardbaar dossier", zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel. "Dat is een negatief adviserende rol van het ANB, die niet zichtbaar is in de cijfers."

Schauvliege is niet overtuigd. "Volgens de richtlijnen moet het ANB ook de ecologische kwaliteit van een bos controleren, dat doen ze niet", zegt ze. "Daardoor geven ze het signaal dat ze akkoord gaan met de compensatie, terwijl ze net zo goed kunnen weigeren op basis van ecologische redenen. Hierdoor laten ze veel oud bos aan zijn lot over. Dat moet vervangen worden, maar voor het zover is gaan er vele jaren voorbij."