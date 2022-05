Maurice Baeke (76) staat al 60 jaar op de markt

Tessenderlo/Beringen

Marktkramer Maurice Baeke (76) uit Tessenderlo staat al 60 jaar lang - 6 dagen in de week- op de markt met schoenen. “Ik heb de microbe geërfd van mijn ouders, als kind ging ik al mee naar de markt. Op mijn zestiende ben ik dan op eigen benen begonnen. Ik doe het nog altijd even graag. Door weer en wind, ik sta altijd paraat”, zegt Maurice.

Voor Maurice is marktkramer een heel mooi beroep. “Het contact met de mensen is het allerbelangrijkste en je werkt buiten, dat is gezond. ‘s Zondags sta ik in Paal maar de mensen komen van overal. Hoelang ik dit nog blijf doen, weet ik niet. Ik denk nog niet aan stoppen.” zb