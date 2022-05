Duikclub Laguna Divers schenkt 250 euro aan ‘t Kietelt

Pelt

Duikclub Laguna Divers met vaste stek in zwembad Dommelslag, organiseerde een wandel-fotozoektocht in Pelt. Twintig foto’s van de wandeling rangschikken was de opdracht. Deelnemers betaalden 5 euro voor de prijzenpot en een deel van de opbrengst gaat naar vzw ’t Kietelt”, vertelt Bob Bourdeaud‘huy van Laguna Divers. De winnaars mochten een zonnebril uitgerust met muziek en camera in ontvangst nemen. Siebe Schurmans (14) demonstreerde met plezier zijn slimme zonnebril. De duikclub schonk ook 250 euro aan de vzw ‘t Kietelt die kansarme kinderen een verjaardagfeestje bezorgt. Juni start de duikclub een nieuwe fotozoektocht. path