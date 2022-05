Nieuwe CEO voor omstreden rusthuisketen Orpea

Laurent Guillot is de nieuwe CEO van woonzorgcentra Orpea. Hij was de voormalig CFO van glasbedrijf Saint-Gobain. Guillot zal de functie vanaf 1 juli opnemen. Ondertussen zal hij als raadgever van voorzitter en huidig CEO Philippe Charrier dienen.

Charrier nam de functie van CEO op na het vertrek van Yves Le Masne, die in januari aan de deur werd gezet na de publicatie van het boek “Les fossoyeurs” waarin misbruiken wegens winstbejag in de Orpea-rusthuizen aan de kaak werden gesteld. Daarin is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen.

Orpea betwistte de aantijgingen. De groep verwijst ook nu naar een rapport op vraag van de raad van bestuur dat na drie maanden onderzoek “aantoont dat er geen georganiseerd systeem van misbruik” bij Orpea bestaat, maar wel “disfuncties die om verandering vragen”. Ondertussen is in Frankrijk wel een gerechtelijk onderzoek gestart, zo maakte het Openbaar Ministerie vorige donderdag bekend.

De zaak-Orpea heeft ook uitlopers in België. Eind maart raakte nog bekend dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid twee woonzorgcentra van de groep onder verhoogd toezicht heeft geplaatst: Vordenstein in Schoten en De Bottelarij in Kortemark. Ook twee andere rusthuizen van de groep waren al op de zwarte lijst geplaatst: James Ensor (Oostende) en Park Lane (Antwerpen). Orpea baat in totaal een zestigtal rusthuizen uit in ons land.