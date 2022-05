Opendeurdag bij bijenhal ’t Zoemhuukske van imkersbond De Heidebloem

Lommel

Zondag was op de Wateringen in Lommel-Kolonie bij imkersbond De Heidebloem opendeuurdag van ’t Zoemhuukske. “We zijn open van de eerste zondag van mei tot en met de eerste zondag van september”, vertelt imker Jos Nijs (78). “Op deze opendeurdagen kunnen de mensen kennismaken met de wereld van de honingbij. Sinds vorig jaar is het ledenaantal van onze vereniging met 7 beginnende imkers gestegen. Daarmee zijn we heel blij. Imker zijn is niet meteen iets wat veel jonge mensen aantrekt. We hebben hier in ’t Zoemhuukske momenteel vier bijenkasten die bevolkt zijn. In de loop van het seizoen zullen gaandeweg meer kasten bevolkt worden.”

Jos is blij dat er heel wat geïnteresseerde bezoekers langskomen. “We gingen fietsen en dan is het altijd wel leuk om onderweg ook dingen te bezoeken”, vertellen Linda (55) en Hubert (59). nma