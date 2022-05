Heusden-Zolder

Muziekvereniging Voice of Art in Heusden-Zolder organiseerde vorig weekend een iftaravond. IIftar staat voor de maaltijd die de moslims nuttigen na zonsondergang. In een ontspannen sfeer van vriendschap en broederlijkheid werd de iftarmaaltijd samen genuttigd, gevolgd door een muzikaal optreden. Het was vooral een gezellige avond waar mensen in gesprek gingen met elkaar terwijl ze genoten van de lekkere maaltijd. zb