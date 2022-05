Mobile Vikings start met abonnementen vast internet

Mobile Vikings specialiseerde zich de voorbije jaren in een aanbod voor consumenten, vooral jongeren, die veel mobiele data gebruiken. Ook bijzonder is dat klanten korting kunnen krijgen op hun factuur door aankopen te doen bij aangesloten onlinewinkels. DPG Media verkocht het bedrijf vorig jaar aan Proximus.

Twee abonnementen

Onder de vleugels van het telecombedrijf breidt het aanbod van Mobile Vikings nu uit met vast internet. Er komen twee abonnementen op de markt: aan 38 euro per maand en aan 53 euro per maand, of 3 euro minder als er ook een abonnement of prepaidkaart voor mobiel bellen en surfen bij wordt genomen.

Het verschil tussen de twee formules zit in de snelheid van het internet. Het datavolume is in beide gevallen onbeperkt, behalve als de provider fraude zou vaststellen.

Hogere snelheden

Opvallend is dat Mobile Vikings hogere snelheden zal aanbieden dan moederbedrijf Proximus momenteel doet. Het abonnement van 53 euro biedt theoretisch tot 1 Gbps download en tot 500 Mbps upload op het nieuwe glasvezelnetwerk. Bij de Fiber-abonnementen van Proximus voor particulieren is de uploadsnelheid momenteel nog beperkt tot maximaal 100 Mbps. Glasvezel is wel nog niet overal beschikbaar.

Mobile Vikings zal om te starten een duizendtal bestaande klanten laten intekenen op de nieuwe abonnementen als test. De echte commerciële lancering is gepland voor half juni.

Naast Mobile Vikings heeft Proximus met Scarlet nog een ander dochtermerk. Dat focust op lage prijzen en biedt voorlopig nog geen verbindingen aan via het nieuwe snelle glasvezelnetwerk. Scarlet heeft dan weer wel een aanbod van digitale televisie, wat bij Mobile Vikings nog ontbreekt.