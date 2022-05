Twaalf jaar na zijn doorstart in de laagste provinciale afdeling speelt Wezel Sport volgend seizoen opnieuw in de nationale reeksen. Op de slotspeeldag gingen de jongens van coach Sepp De Roover gisteren met 0-4 overtuigend winnen op Ternesse. De titel was meteen een feit, een lange feestnacht kon beginnen.