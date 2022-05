Baasjes en hun viervoeter gaan op wandel bij hondenschool De Woef in Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel

Hondenschool De Woef in Eksel organiseerde na lange tijd op 1 mei weer een hondenwandeling van 4 of 8 km. Dat gebeurde al voor de 32ste keer. Bij vertrek kreeg elke wandelaar een goodiebag. Zo’n 150 wandelaars namen deel met hun viervoeter. Op het terrein van de hondenschool stonden verschillende standjes met hondenspullen en er was zelfs massage voor honden. In de voor - en namiddag werd ook een parcours uitgezet voor de hondjes waar ze zich van hun snelste kant konden laten zien. De 3 snelste hondjes kregen een leuke attentie. “Het is fijn om weer veel mensen met hun honden te zien”, vertelt Heidi Weyns, bestuurslid van hondenschool De Woef. peB