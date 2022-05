Weken zonder zonlicht onder staalfabriek in Marioepol: “Doodsbang dat de boel zou instorten”

Na weken van gruwel werd Natalia Usmanova (37) geëvacueerd uit de tunnels van de Azovstal-fabriek in Marioepol. De Oekraïense vrouw is een van de ongeveer honderd burgers die gered werden. “We hebben héél lang geen zonlicht gezien”, getuigt ze bij Reuters en BBC.

Ergens tussen lachen en huilen: daar bevindt Natalia Usmanova zich op de schaal van emoties. Na bijzonder heftige weken kon ze zaterdag geëvacueerd worden uit de Azovstal-fabriek in Marioepol, het enige deel van de stad dat nog niet in Russische handen is. Ze verstopte er zich samen met haar gezin en honderden andere burgers in de benauwde tunnels onder de grond, schuilend voor Russische bombardementen en beschietingen.

“Ik kan nog altijd niet geloven dat ik hier ben”, zei Usmanova toen ze na de evacuatie was aangekomen in het pro-Russische dorp Bezimenne, van waar ze verder zal reizen naar Zaporizja, en dus niet meer hoefde te vrezen voor haar leven. “Twee maanden hebben we in de duisternis geleefd.” Op de evacuatiebus grapte ze tegen haar man: “Schat, nu moeten we geen zaklamp meer gebruiken om naar het toilet te gaan. En we moeten ons gevoeg niet meer in een zak doen.”

Geen zonlicht

Ze lacht, maar de emoties die volgen verraden dat de omstandigheden in de benauwde tunnels mensonterend waren en dat het niet veel langer meer had moeten duren. “We zagen geen zonlicht. We waren zo bang.”

Usmanova en honderden andere burgers waren uit vrije wil naar de fabriekssite gekomen. “Om onszelf te redden. Toen we begrepen dat de oorlog steeds dichterbij kwam en we banger en banger werden, probeerden we weg te geraken. We wisten dat er humanitaire corridors en evacuaties waren. Maar ze lieten ons er niet uit. En toen we bommen hoorden vallen, dacht ik dat mijn hart zou stoppen en dat ik het niet zou overleven. Dat maakte zoveel lawaai en er was vaak niet genoeg zuurstof door die bommen. Maar ik was te bang om naar buiten te gaan en frisse lucht in te ademen.”

“Als de bunker weer begon te schudden, werd ik hysterisch”, zei ze nog. “We waren als de dood dat de boel zou instorten.” Natalia werkte een groot deel van haar leven in de fabriek.

De evacuaties worden om 8 uur lokale tijd - 7 uur onze tijd - hernomen.

