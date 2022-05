Catronics Electro Willems verkozen tot vriendelijkste Hamse handelaar

Ham

Na een gedwongen sabbatjaar ging De Handelsgids ook dit jaar weer op zoek naar de vriendelijkste handelaar en met een score van bijna 9,5 op 10 behaalde Catronics Electro deze verdienstelijke titel in Ham. Het waren de eigen klanten die voor dit indrukwekkend cijfer zorgden. “Natuurlijk zijn we vereerd met dit resultaat dat tegelijk een schouderklopje is voor ons allemaal hier in de winkel. Enkele jaren geleden werden wij ook genomineerd en het is hoopgevend dat ook de jongere generatie blijkbaar nog een vriendelijke bediening weet te appreciëren”, getuigen Rudi en Yanick. sb