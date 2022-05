De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) voert in mei een nieuwe campagne die bestuurders aanspoort zich te focussen op de weg en niet op hun gsm. Uit onderzoek van de VSV blijkt immers dat meer dan 8 op de 10 automobilisten achter het stuur wel eens met de smartphone bezig is, klinkt het maandag in een persbericht.