Sportraad brengt hulde aan drie pioniers

Halen

De Halense sportraad heeft drie verdienstelijke leden gehuldigd. Roland Van Diest maakte 34 jaar deel uit van de traad, Paul Claeskens heeft 25 jaar op de teller en Martine Thomis 15 jaar. “Ik kwam via de sportieve cel van KWB Halen in de sportraad”, vertelt Roland. “Kort nadien werd ik aangesteld als secretaris, ik was ook penningmeester en ondervoorzitter.”

Paul Claeskens stond aan de wieg van de petanqueclub en hielp ook de curvebowlingclub opstarten. Het sporten voor senioren ligt hem nauw aan het hart: Jarenlang heeft hij geholpen bij de organisatie van de sportmaand voor senioren.

Martine Thomis kan terugkijken op 15 jaren in het dagelijks bestuur van de sportraad, waarvan vijf jaren als voorzitter. Zij heeft ook heel wat verdienste bij de Halense Turnkring.lw