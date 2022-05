Netflix schrapt door Meghan Markle bedachte animatieserie ‘Pearl’ in alle stilte

De animatiereeks die Meghan Markle bedacht heeft en uitgezonden zou worden op Netflix, Pearl, is geschrapt door de streamingdienst. Dat maakt de entertainmentwebsite Deadline bekend. De reden is voorlopig niet bekend.

Het was niet zonder de nodige trots dat Netflix vorige zomer aankondigde dat er een nieuwe animatieserie zat aan te komen, Pearl getiteld, die bedacht was door de Britse hertoging Meghan Markle. Die reeks zou draaien rond de avonturen van een twaalfjarig meisje dat inspiratie vindt in invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis.

“Zoals veel meisjes van haar leeftijd is onze heldin Pearl op een reis vol zelfontdekking terwijl ze de uitdagingen van het leven probeert te overwinnen”, zei Markle daar toen over. “De serie zal buitengewone vrouwen doorheen de geschiedenis vieren. We zijn heel blij dat we dit kunnen aankondigen.” De serie zou gemaakt worden bij Archewell productions, het productiebedrijf van Markle en prins Harry.

Hoe ver Markle al stond met de ontwikkeling ervan is niet geweten, maar volgens Deadline is het wel zo dat Netflix Pearl in alle stilte geschrapt heeft. Er wordt wild gespeculeerd dat het Britse koningshuis haar invloed gebruikt om Markle te dwarsbomen, wat weinig waarschijnlijk lijkt. Aannemelijker klinkt de uitleg dat Netflix door moeilijke tijden gaat en stilaan aan het evalueren is of het wel echt zoveel verschillende nieuwe producties moet blijven aanbieden.