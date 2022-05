Michael van Gerwen wint Austrian Darts Open na Nederlandse finale

In Premstätten had Van Gerwen zich naar de finale gespeeld na eerder op zondag James Wade (6-5), Dirk van Duijvenbode (6-1) en Stephen Bunting (7-5) te hebben verslagen. In de finale kwam hij vervolgens met Danny Noppert opnieuw een landgenoot tegen. Noppert had zich eerder op de dag ontdaan van Jonny Clayton (6-2), Joe Cullen (6-1) en Nathan Aspinall (7-2). Op zaterdag speelde de UK Open-winnaar nog Dimitri Van den Bergh naar huis met 6-3. Noppert gooide toen 103 gemiddeld, tegen 99 voor onze landgenoot in een hoogstaande partij darts.

In de finale meek Van Gerwen al vlug de sterkere van de twee Nederlanders, en liep uit naar 0-3. Noppert gaf zich echter niet gewonnen, en knokte zich terug naar 4-4. Tot 5-5 ging het vervolgens gelijk op, waarna Mighty Mike het gaspedaal weer intrapte en doordenderde na de eindzege. Het is de vierde keer dat Van Gerwen het toernooi wint. Met de zege is 25.000 Britse pond gemoeid.