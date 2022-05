NBA. Milwaukee dankt briljante Antetokounmpo, Warriors na thriller voorbij Memphis in play-offs

Titelverdediger Milwaukee en Golden State zijn in de NBA goed begonnen aan de halve finales in hun conference. De Bucks wonnen zondagavond met 89-101 van Boston. De Warriors hadden minder overschot in Memphis: 116-117.

Milwaukee kon tegen de Celtics voluit steunen op zijn Griekse vedette Giannis Antetokounmpo. Met 24 punten, 13 rebounds en 12 assists leidde hij zijn team met een triple-double naar de zege in de TD Garden. Ook teamgenoot Jrue Holiday had met 25 punten en 9 rebounds een ruim aandeel in de overwinning van de bezoekers.

Woensdagavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar in Boston. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de finale van de Eastern Conference tegen Miami of Philadelphia. Die twee teams treffen elkaar dinsdag een eerste keer in Miami.

In de halve finales van de Western Conference opende Golden State met een nipte overwinning bij de Memphis Grizzlies. De thuisploeg leidde voor de pauze nochtans comfortabel met een voorsprong van 13 punten maar na de inbreng van Jordan Poole (31 punten, 9 assists, 8 rebounds) slaagde Golden State erin de bovenhand te nemen. Superster Stephen Curry eindigde met 24 punten. Bij de thuisploeg miste sterkhouder Ja Morant net een triple-double (34 punten, 10 assists, 9 rebounds).

Memphis krijgt woensdagavond met een tweede thuiswedstrijd de kans om de stand gelijk te trekken. De winnaar van de confrontatie speelt in de finale van de westelijke conference tegen Phoenix of Dallas. De Suns openen dinsdag voor eigen publiek tegen de Mavericks.