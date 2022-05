Zomeruittocht in gevaar: waar Brussels Airport voor vreest, gebeurde dit weekend al op Schiphol

Nooit geziene taferelen dit weekend op Schiphol. De brandweer die water uitdeelde aan reizigers die al urenlang stonden te wachten. Luchtvaartmaatschappijen die hun klanten opriepen om zeker vier uur op voorhand al aanwezig te zijn op de luchthaven. Rijen tot ver buiten het luchthavengebouw. Reizigers die “zoals in de Efteling” twee uur lang tussen paaltjes stonden aan te schuiven voor de security, om dan alsnog hun vlucht te missen.

“Vreselijke verhalen aangehoord”, twitterde de Nederlandse VVD-politicus Daniel Koerhuis nadat hij dit weekend op Schiphol een kijkje was gaan nemen.

Oorzaak van de enorme wachtrijen is een chronisch gebrek aan personeel op zowat alle niveaus van de luchthaven. Van beveiliging tot bagage-afhandelaars, van baliemedewerkers tot allerhande technisch personeel.

Personeelstekort

Hoe dat komt? Tijdens corona geraakten veel luchthavenmedewerkers hun job kwijt omdat er bijna twee jaar lang amper of niet werd gevlogen. Niet iedereen is intussen teruggekeerd naar zijn oude baan. Bovendien is er grote concurrentie van andere sectoren, die ook op zoek zijn naar extra medewerkers. “Waardoor we de personeelstekorten niet zomaar even opgelost krijgen”, waarschuwde zowel Patricia Vitalis, operationeel directeur van Schiphol, als de Nederlandse minister van Infrastructuur Mark Harbers (VVD).

Vitalis en haar team smeekten luchtvaartmaatschappijen om Schiphol dit weekend links te laten liggen, kwestie van de situatie niet helemaal in complete chaos te laten omslaan. Iets wat de luchthaven op forse kritiek kwam te staan van de internationale luchtvaartorganisatie IATA, die het “schandalig” vond dat Schiphol luchtvaartmaatschappijen opriep hun geplande vluchten naar of van Amsterdam te schrappen. Overigens gaf enkel KLM – dat bijna vijftig vluchten schrapte –gevolg aan de oproep van Schiphol, zelden gezien trouwens in de luchtvaartwereld.

Schiphol sluit niet uit dat zich straks nog soortgelijke taferelen voordoen. Dat zegt ook de Nederlandse vakbond FNV, waar ze “hun hart vasthouden voor de zomer. Schiphol had veel eerder werk moeten maken van het grote personeelstekort”, zegt FNV-secretaris David Van de Geer.

En bij ons?

Dat zegt ook luchthavenexpert Luk De Wilde. “Schiphol heeft veel te laat geanticipeerd op de personeelsproblemen.” Hij hoopt nu dat het op Brussels Airport deze zomer niet tot gelijkaardige taferelen komt. Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, waarschuwde enkele weken geleden al voor “operationele problemen” en een “moeilijke periode” deze zomer, doordat er op de luchthaven nog meer dan duizend jobs openstaan.

“Het voordeel van Brussels Airport is dat ze goed op tijd in gang zijn geschoten om extra personeel aan te werven”, aldus De Wilde. “Feit blijft dat alle sectoren – zeker niet alleen de luchtvaartsector – vandaag om volk verlegen zitten. Dat maakt het voor Brussels Airport en andere luchthavenbedrijven niet evident om tegen deze zomer – dus binnen goed acht weken al – én voldoende extra mensen te vinden voor al die openstaande luchthavenjobs én die mensen tegen dan ook nog opgeleid te krijgen.”