Afro-Latino Festival vult line-up aan met internationale namen én Genkse band

Afro-Latino, het zwoele festival dat dit jaar naar het Thor Park in Genk verhuist, heeft een lading nieuwe namen gedropt. La Pegatina, altijd goed voor een feestje zo heet als een Spaanse peper, staat opnieuw op de affiche van het festival. Ook onder meer Pow Pow Movement, Tribal Kush, Jamie Rodigan en Rolf Sanchez zijn toegevoegd aan de line-up. Vanuit Genk zelf komen de jongens van Wamaki’s: een 12-koppige band dat een zwoele combinatie van afrobeat en funk serveert. Eerder maakte de organisatie bekend dat Gente De Zona uit Cuba, Juanes uit Colombia, Grupo Extra uit de Dominicaanse Republiek en de Belgische The Voice-winnares Grace Khuabi op de mainstage zouden performen. Het festival - dat dit jaar plaatsvindt op 8 en 9 juli - gaat op de nieuwe locatie in Genk van drie naar twee festivaldagen, maar ook van vier naar vijf podia.

Voor tickets en meer over de vervolledigde line-up: afro-latino.be.

ansm