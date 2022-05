Rustige start voor Noor Vidts op BK atletiek voor studenten, Helena Ponette onderstreept kandidatuur voor Cheetahs

Noor Vidts heeft zondag op het BK atletiek voor studenten in Jambes haar zomerseizoen geopend met 1m75 in het hoogspringen en 37m00 in het speerwerpen. Belgian Cheetah Helena Ponette liep een snelle 400 meter in 52.96.

In het hoogspringen bleef Vidts negen centimeter onder haar persoonlijk record. De winst ging naar Merel Maes, die 1m80 sprong. In het speerwerpen bleef Vidts 4m80 onder haar persoonlijke beste, dat ze neerzette tijdens de Spelen in Tokio.

De uitblinker van het BK voor studenten was zonder meer Helena Ponette. De 22-jarige West-Vlaamse, die in maart als reserve meeging met de Belgian Cheetahs naar het WK indoor in Belgrado, snelde zonder enige tegenstand naar 52.96 op de 400 meter, een verpulvering van haar persoonlijk record dat op 54.13 stond. Voor een individuele EK-selectie heeft ze 51.70 nodig, maar ze ontpopt zich zo wel steeds nadrukkelijker tot Belgian Cheetah. Ponette is nu de twaalfde Belgische aller tijden.