Invaller Arthur Theate pakt met Bologna een punt bij Roma, tot jolijt van Napoli en Juventus

AS Roma heeft zondagavond op de 35e speeldag in de Italiaanse Serie A geen al te goede zaak gedaan in de strijd om de Europese tickets.

In het Olimpicostadion kwam het Roma van José Mourinho niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen middenmoter Bologna, waar Arthur Theate tot in de slotfase moest wachten om in te vallen. Donderdag wacht voor Roma de terugwedstrijd in de halve finales van de Conference League tegen Leicester City.

In de stand moet Roma intussen de vijfde plaats delen met stadsgenoot Lazio, dat eerder met 3-4 ging winnen bij Spezia. Beide Romeinse teams tellen 59 punten. Ook de zesde stek levert volgend seizoen Europa League-voetbal op, maar de kloof met nummer zeven bedraagt slechts drie punten. Bologna is met 43 punten gedeeld twaalfde.

Door de puntendeling zijn Napoli en Juventus nu helemaal zeker van Champions League-voetbal.