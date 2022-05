Barcelona profiteert optimaal van puntenverlies concurrenten en klimt weer naar tweede plaats na zege tegen Mallorca

Barcelona heeft een prima zaak gedaan in het gevecht om de tweede plek in La Liga. De Catalanen staan na een zege tegen Mallorca alleen op die tweede plaats. Het werd 2-1 in Camp Nou.

Halverwege de eerste helft kwam Barcelona op voorsprong via Araujo, maar dat feestje ging niet door toen er voor buitenspel gevlagd werrd. Twee minuten later was het wel raak, met dank aan Memphis Depay: 1-0.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Barcelona de voorsprong. Met een schot in de rechterbenedenhoek zorgde Sergio Busquets voor de 2-0.

Met nog ruim een kwartier te gaan leek het boeken toe te zijn voor Mallorca toen Ferran Torres van dichtbij voor de 3-0 zorgde. Opnieuw ging het feest niet door: deze keer kwam de VAR tussen, opnieuw was het buitenspel. Enkele minuten later kreeg Barcelona zelfs het deksel op de neus toen Antonio Raillo voor de aansluitingstreffer zorgde, maar verder dan die 2-1 kwam Mallorca niet meer.

Na drie opeenvolgende thuisnederlagen - één in de Europa League tegen Frankfurt en in de competitie tegen Rayo Vallecano en Cadiz - kon Barcelona zo eindelijk nog eens winnen in Camp Nou. Een belangrijke zege, want de Blaugrana wippen zo over Sevilla naar de tweede plek. Sevilla (gelijkspel tegen Cadiz) en nummer vier Atlético Madrid (verlies tegen Bilbao) lieten dit weekend beiden punten liggen: Barcelona heeft nu twee punten meer dan Sevilla en vijf meer dan Atlético met nog vier matchen te gaan. Real Madrid is al zeker van de landstitel.