‘Wit everzwijn’ gespot aan het kanaal in Neerpelt

Nog zeldzamer dan een witte merel is misschien wel een wit everzwijn. Toch wist natuurgids Marcella Stappers vrijdag een exemplaar te vereeuwigen aan het kanaal in de buurt van de Neerpeltse kanoclub.

“Ik had een vriendin op bezoek die me vertelde dat er buiten twee everzwijnen liepen, en eentje was helemaal wit. Dat bestaat toch niet, dacht ik. Ze moet een schaap hebben gezien. Maar toen ik zelf ging kijken, geloofde ik mijn ogen niet”, stelt Stappers. “Ik heb foto’s gemaakt van het witte dier en ze voorgelegd aan kennissen bij Natuurpunt. Allemaal vertelden ze me dat het een zwijn met albinisme moet zijn.”

Limburgse Everzwijnen zorgen overal voor speciale taferelen. Zoals hier in Genk:

(gvb)