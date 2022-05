Pato O’Ward pakt eerste zege van het IndyCar-seizoen in Alabama

De Mexicaan Pato O’Ward (Arrow McLaren) heeft zondag de vierde manche van het seizoen in het IndyCar-kampioenschap op zijn naam geschreven. In de Grand Prix van Alabama haalde hij het van de Spanjaard Alex Palou (Chip Ganassi Racing). De van op poleposition vertrokken Nederlander Rinus Veekay kwam als derde over de finishlijn.