Toon Ceyssens (archiefbeeld uit de match in Boechout). — © GMAX

Toon Ceyssens was opnieuw outstanding in Lier, waardoor Lommel zeker is van de vierde plaats. Limburg United B blijft samen met Kortrijk aan de leiding. Stevoort behaalde dankzij Bonneux en Wirix de strafste uitslag met liefst 123 punten.