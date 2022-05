Naomi Osaka moet al snel inpakken in Madrid

Nadat ze in de openingsronde vrij vlot voorbij de Russin Anastasia Potapova was gegaan, bleek een ronde later het duel tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 47) het eindstation voor de voormalige nummer een van de wereld. De Spaanse liet voor haar thuisfans Osaka kansloos, met 6-3 en 6-1, en dat op drie weken voor de start van Roland Garros. Op het Franse grandslamtoernooi is Osaka nog nooit verder geraakt dan de derde ronde.

Een maand geleden bereikte Osaka in het Amerikaanse Miami voor het eerst in meer dan een jaar de finale van een WTA-toernooi. Daarin verloor ze van de Poolse Iga Swiatek. Voordien speelde ze op het Australian Open van begin 2021 voor het laatst om de toernooizege. Op de wereldranking was de voormalige nummer een van de wereld en viervoudige grandslamwinnares daardoor weggezakt naar de 77e plaats.