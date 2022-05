Wie treffen de Limburgse voetbalclubs in de eindronde?

Ineerste nationalegreep Patro in extremis naast een play-off-ticket. Luik, Knokke, Dender en Dessel spelen de nacompetitie, voor de promotie gaat het enkel nog tussen (licentiehouders) Luik en Dender. Belisia (in tweede) en Esp. Pelt (derde) zijn de enige Limburgse vertegenwoordigers in de nationale eindronden, Zonhoven, Eksel en Torpedo spelen de interprovinciale eindronde.

EERSTE:EINDRONDE: Luik, Knokke, Dender, Dessel. DEGRADEREN: La Louvière, Mandel United. Eindronde: Francs-Borains.

TWEEDE B: KAMPIOEN: Hoogstraten. EINDRONDE: Aalst, Lyra-Lierse, Cappellen, Belisia. DEGRADEREN: Houtvenne, Wijgmaal. Eindronde: Pepingen-Halle

DERDE B: KAMPIOEN: RC Mechelen. EINDRONDE: Pelt, Lille, Diest, Turnhout. DEGRADEREN: Koersel, De Kempen, Berlaar-Heikant. Eindronde: Witgoor Dessel.